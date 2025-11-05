Alpaca Finance (ALPACA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0055929 $ 0.0055929 $ 0.0055929 24u laag $ 0.00636708 $ 0.00636708 $ 0.00636708 24u hoog 24u laag $ 0.0055929$ 0.0055929 $ 0.0055929 24u hoog $ 0.00636708$ 0.00636708 $ 0.00636708 Hoogste prijs ooit $ 8.78$ 8.78 $ 8.78 Laagste prijs $ 0.0055929$ 0.0055929 $ 0.0055929 Prijswijziging (1u) -0.73% Prijswijziging (1D) -4.55% Prijswijziging (7D) -30.99% Prijswijziging (7D) -30.99%

Alpaca Finance (ALPACA) real-time prijs is $0.00607717. De afgelopen 24 uur werd er ALPACA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0055929 en een hoogtepunt van $ 0.00636708, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ALPACA hoogste prijs aller tijden is $ 8.78, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0055929 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ALPACA met -0.73% veranderd in het afgelopen uur, -4.55% in de afgelopen 24 uur en -30.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alpaca Finance (ALPACA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 913.20K$ 913.20K $ 913.20K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 913.20K$ 913.20K $ 913.20K Circulerende voorraad 151.67M 151.67M 151.67M Totale voorraad 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

De huidige marktkapitalisatie van Alpaca Finance is $ 913.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ALPACA is 151.67M, met een totale voorraad van 151668641.6027096. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 913.20K.