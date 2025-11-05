BeursDEX+
De live Alpaca prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ALPACA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ALPACA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ALPACA

ALPACA Prijsinformatie

Wat is ALPACA

ALPACA officiële website

ALPACA tokenomie

ALPACA Prijsvoorspelling

Alpaca logo

Alpaca Prijs (ALPACA)

Niet genoteerd

1 ALPACA naar USD live prijs:

$0.00010766
$0.00010766$0.00010766
-2.70%1D
mexc
USD
Alpaca (ALPACA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:21:04 (UTC+8)

Alpaca (ALPACA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00553708
$ 0.00553708$ 0.00553708

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-2.79%

-33.86%

-33.86%

Alpaca (ALPACA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ALPACA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ALPACA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00553708, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ALPACA met +1.19% veranderd in het afgelopen uur, -2.79% in de afgelopen 24 uur en -33.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alpaca (ALPACA) Marktinformatie

$ 103.58K
$ 103.58K$ 103.58K

--
----

$ 103.58K
$ 103.58K$ 103.58K

962.10M
962.10M 962.10M

962,101,677.386699
962,101,677.386699 962,101,677.386699

De huidige marktkapitalisatie van Alpaca is $ 103.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ALPACA is 962.10M, met een totale voorraad van 962101677.386699. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 103.58K.

Alpaca (ALPACA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Alpaca naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Alpaca naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Alpaca naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Alpaca naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.79%
30 dagen$ 0-66.09%
60 dagen$ 0-31.59%
90 dagen$ 0--

Wat is Alpaca (ALPACA)?

Alpaca is The Bitcoin Mascot

The symbol of resistance

Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

Alpaca Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Alpaca (ALPACA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Alpaca (ALPACA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Alpaca te bekijken.

ALPACA naar lokale valuta's

Alpaca (ALPACA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Alpaca (ALPACA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ALPACA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Alpaca (ALPACA)

Hoeveel is Alpaca (ALPACA) vandaag waard?
De live ALPACA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ALPACA naar USD prijs?
De huidige prijs van ALPACA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Alpaca?
De marktkapitalisatie van ALPACA is $ 103.58K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ALPACA?
De circulerende voorraad van ALPACA is 962.10M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ALPACA?
ALPACA bereikte een ATH-prijs van 0.00553708 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ALPACA?
ALPACA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van ALPACA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ALPACA is -- USD.
Zal ALPACA dit jaar hoger gaan?
ALPACA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ALPACA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Alpaca (ALPACA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

