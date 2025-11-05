Alpaca (ALPACA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00553708$ 0.00553708 $ 0.00553708 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.19% Prijswijziging (1D) -2.79% Prijswijziging (7D) -33.86% Prijswijziging (7D) -33.86%

Alpaca (ALPACA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ALPACA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ALPACA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00553708, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ALPACA met +1.19% veranderd in het afgelopen uur, -2.79% in de afgelopen 24 uur en -33.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alpaca (ALPACA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 103.58K$ 103.58K $ 103.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 103.58K$ 103.58K $ 103.58K Circulerende voorraad 962.10M 962.10M 962.10M Totale voorraad 962,101,677.386699 962,101,677.386699 962,101,677.386699

De huidige marktkapitalisatie van Alpaca is $ 103.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ALPACA is 962.10M, met een totale voorraad van 962101677.386699. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 103.58K.