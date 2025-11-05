AllUnity EUR Prijs (EURAU)
+0.03%
+0.07%
-1.35%
-1.35%
AllUnity EUR (EURAU) real-time prijs is $1.15. De afgelopen 24 uur werd er EURAU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.14 en een hoogtepunt van $ 1.15, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EURAU hoogste prijs aller tijden is $ 1.19, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.1 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EURAU met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, +0.07% in de afgelopen 24 uur en -1.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van AllUnity EUR is $ 20.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EURAU is 17.63M, met een totale voorraad van 17630279.33. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.26M.
Vandaag is de prijswijziging van AllUnity EUR naar USD $ +0.00077031.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AllUnity EUR naar USD $ -0.0173291200.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AllUnity EUR naar USD $ -0.0222865400.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AllUnity EUR naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ +0.00077031
|+0.07%
|30 dagen
|$ -0.0173291200
|-1.50%
|60 dagen
|$ -0.0222865400
|-1.93%
|90 dagen
|$ 0
|--
AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.
AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.
EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.
Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.
The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.
AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.
The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.
The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2
MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.
Hoeveel zal AllUnity EUR (EURAU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AllUnity EUR (EURAU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AllUnity EUR te bekijken.
Bekijk nu de AllUnity EUR prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van AllUnity EUR (EURAU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EURAU token !
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen
De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume
Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel
De beste cryptopumps van vandaag