De live AllUnity EUR prijs vandaag is 1.15 USD. Volg realtime EURAU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EURAU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

AllUnity EUR Prijs (EURAU)

Niet genoteerd

1 EURAU naar USD live prijs:

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
USD
AllUnity EUR (EURAU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:41:00 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24u laag
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24u hoog

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.03%

+0.07%

-1.35%

-1.35%

AllUnity EUR (EURAU) real-time prijs is $1.15. De afgelopen 24 uur werd er EURAU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.14 en een hoogtepunt van $ 1.15, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EURAU hoogste prijs aller tijden is $ 1.19, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.1 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EURAU met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, +0.07% in de afgelopen 24 uur en -1.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AllUnity EUR (EURAU) Marktinformatie

$ 20.26M
$ 20.26M$ 20.26M

--
----

$ 20.26M
$ 20.26M$ 20.26M

17.63M
17.63M 17.63M

17,630,279.33
17,630,279.33 17,630,279.33

De huidige marktkapitalisatie van AllUnity EUR is $ 20.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EURAU is 17.63M, met een totale voorraad van 17630279.33. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.26M.

AllUnity EUR (EURAU) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AllUnity EUR naar USD $ +0.00077031.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AllUnity EUR naar USD $ -0.0173291200.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AllUnity EUR naar USD $ -0.0222865400.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AllUnity EUR naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00077031+0.07%
30 dagen$ -0.0173291200-1.50%
60 dagen$ -0.0222865400-1.93%
90 dagen$ 0--

Wat is AllUnity EUR (EURAU)?

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

AllUnity EUR (EURAU) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

AllUnity EUR Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AllUnity EUR (EURAU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AllUnity EUR (EURAU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AllUnity EUR te bekijken.

Bekijk nu de AllUnity EUR prijsvoorspelling !

EURAU naar lokale valuta's

AllUnity EUR (EURAU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AllUnity EUR (EURAU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EURAU token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AllUnity EUR (EURAU)

Hoeveel is AllUnity EUR (EURAU) vandaag waard?
De live EURAU prijs in USD is 1.15 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EURAU naar USD prijs?
De huidige prijs van EURAU naar USD is $ 1.15. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AllUnity EUR?
De marktkapitalisatie van EURAU is $ 20.26M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EURAU?
De circulerende voorraad van EURAU is 17.63M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EURAU?
EURAU bereikte een ATH-prijs van 1.19 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EURAU?
EURAU zag een ATL-prijs van 1.1 USD.
Wat is het handelsvolume van EURAU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EURAU is -- USD.
Zal EURAU dit jaar hoger gaan?
EURAU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EURAU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:41:00 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

