AllSafe (ASAFE) Informatie Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Officiële website: https://allsafecoin.org/

AllSafe (ASAFE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AllSafe (ASAFE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.41K $ 3.41K $ 3.41K Totale voorraad: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Circulerende voorraad: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.93K $ 3.93K $ 3.93K Hoogste ooit: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00026198 $ 0.00026198 $ 0.00026198 Meer informatie over AllSafe (ASAFE) prijs

AllSafe (ASAFE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AllSafe (ASAFE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASAFE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASAFE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASAFE begrijpt, kun je de live prijs van ASAFE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ASAFE Wil je weten waar je ASAFE naartoe gaat? Onze ASAFE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ASAFE token!

