ALLINDOGE (ALLINDOGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00331037 $ 0.00331037 $ 0.00331037 24u laag $ 0.00435861 $ 0.00435861 $ 0.00435861 24u hoog 24u laag $ 0.00331037$ 0.00331037 $ 0.00331037 24u hoog $ 0.00435861$ 0.00435861 $ 0.00435861 Hoogste prijs ooit $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 Laagste prijs $ 0.00331037$ 0.00331037 $ 0.00331037 Prijswijziging (1u) +0.04% Prijswijziging (1D) +0.99% Prijswijziging (7D) -26.66% Prijswijziging (7D) -26.66%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) real-time prijs is $0.00386542. De afgelopen 24 uur werd er ALLINDOGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00331037 en een hoogtepunt van $ 0.00435861, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ALLINDOGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01291751, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00331037 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ALLINDOGE met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, +0.99% in de afgelopen 24 uur en -26.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Circulerende voorraad 994.27M 994.27M 994.27M Totale voorraad 994,273,334.347531 994,273,334.347531 994,273,334.347531

De huidige marktkapitalisatie van ALLINDOGE is $ 3.83M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ALLINDOGE is 994.27M, met een totale voorraad van 994273334.347531. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.83M.