Alliewai by Virtuals (AWAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00019313 24u hoog $ 0.00022411 Hoogste prijs ooit $ 0.00199519 Laagste prijs $ 0.00013535 Prijswijziging (1u) +8.39% Prijswijziging (1D) +8.32% Prijswijziging (7D) -14.36%

Alliewai by Virtuals (AWAI) real-time prijs is $0.00022061. De afgelopen 24 uur werd er AWAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00019313 en een hoogtepunt van $ 0.00022411, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AWAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00199519, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00013535 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AWAI met +8.39% veranderd in het afgelopen uur, +8.32% in de afgelopen 24 uur en -14.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 220.45K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 220.45K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Alliewai by Virtuals is $ 220.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AWAI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 220.45K.