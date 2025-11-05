BeursDEX+
De live Alliewai by Virtuals prijs vandaag is 0.00022061 USD. Volg realtime AWAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AWAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Alliewai by Virtuals Prijs (AWAI)

1 AWAI naar USD live prijs:

$0.00022371
$0.00022371
+10.00%1D
Alliewai by Virtuals (AWAI) live prijsgrafiek
Alliewai by Virtuals (AWAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00019313
$ 0.00019313
24u laag
$ 0.00022411
$ 0.00022411
24u hoog

$ 0.00019313
$ 0.00019313

$ 0.00022411
$ 0.00022411

$ 0.00199519
$ 0.00199519

$ 0.00013535
$ 0.00013535

+8.39%

+8.32%

-14.36%

-14.36%

Alliewai by Virtuals (AWAI) real-time prijs is $0.00022061. De afgelopen 24 uur werd er AWAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00019313 en een hoogtepunt van $ 0.00022411, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AWAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00199519, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00013535 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AWAI met +8.39% veranderd in het afgelopen uur, +8.32% in de afgelopen 24 uur en -14.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Marktinformatie

$ 220.45K
$ 220.45K

--
----

$ 220.45K
$ 220.45K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Alliewai by Virtuals is $ 220.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AWAI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 220.45K.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Alliewai by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Alliewai by Virtuals naar USD $ -0.0000725759.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Alliewai by Virtuals naar USD $ -0.0001386359.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Alliewai by Virtuals naar USD $ -0.0004951575918866851.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+8.32%
30 dagen$ -0.0000725759-32.89%
60 dagen$ -0.0001386359-62.84%
90 dagen$ -0.0004951575918866851-69.17%

Wat is Alliewai by Virtuals (AWAI)?

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Alliewai by Virtuals (AWAI) hulpbron

Officiële website

Alliewai by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Alliewai by Virtuals (AWAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Alliewai by Virtuals (AWAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Alliewai by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Alliewai by Virtuals prijsvoorspelling !

AWAI naar lokale valuta's

Alliewai by Virtuals (AWAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Alliewai by Virtuals (AWAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AWAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Alliewai by Virtuals (AWAI)

Hoeveel is Alliewai by Virtuals (AWAI) vandaag waard?
De live AWAI prijs in USD is 0.00022061 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AWAI naar USD prijs?
De huidige prijs van AWAI naar USD is $ 0.00022061. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Alliewai by Virtuals?
De marktkapitalisatie van AWAI is $ 220.45K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AWAI?
De circulerende voorraad van AWAI is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AWAI?
AWAI bereikte een ATH-prijs van 0.00199519 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AWAI?
AWAI zag een ATL-prijs van 0.00013535 USD.
Wat is het handelsvolume van AWAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AWAI is -- USD.
Zal AWAI dit jaar hoger gaan?
AWAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AWAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

