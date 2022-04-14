Allbridge (ABR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Allbridge (ABR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Allbridge (ABR) Informatie Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks. Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks. Officiële website: https://allbridge.io/ Koop nu ABR!

Allbridge (ABR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Allbridge (ABR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Totale voorraad: $ 96.78M $ 96.78M $ 96.78M Circulerende voorraad: $ 20.29M $ 20.29M $ 20.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M Hoogste ooit: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Laagste ooit: $ 0.00778054 $ 0.00778054 $ 0.00778054 Huidige prijs: $ 0.076189 $ 0.076189 $ 0.076189 Meer informatie over Allbridge (ABR) prijs

Allbridge (ABR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Allbridge (ABR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ABR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ABR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ABR begrijpt, kun je de live prijs van ABR token verkennen!

Prijsvoorspelling van ABR Wil je weten waar je ABR naartoe gaat? Onze ABR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ABR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!