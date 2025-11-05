BeursDEX+
De live all you had to do was prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime NOTHING naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NOTHING prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NOTHING

NOTHING Prijsinformatie

Wat is NOTHING

NOTHING officiële website

NOTHING tokenomie

NOTHING Prijsvoorspelling

Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
all you had to do was (NOTHING) Prijsinformatie (USD)

all you had to do was (NOTHING) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NOTHING verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NOTHING hoogste prijs aller tijden is $ 0.0011783, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NOTHING met +0.14% veranderd in het afgelopen uur, +2.28% in de afgelopen 24 uur en -20.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

all you had to do was (NOTHING) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van all you had to do was is $ 9.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NOTHING is 998.98M, met een totale voorraad van 998977312.67907. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.09K.

all you had to do was (NOTHING) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van all you had to do was naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van all you had to do was naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van all you had to do was naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van all you had to do was naar USD $ 0.

Wat is all you had to do was (NOTHING)?

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

all you had to do was Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal all you had to do was (NOTHING) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je all you had to do was (NOTHING) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor all you had to do was te bekijken.

Bekijk nu de all you had to do was prijsvoorspelling !

all you had to do was (NOTHING) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van all you had to do was (NOTHING) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NOTHING token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over all you had to do was (NOTHING)

Hoeveel is all you had to do was (NOTHING) vandaag waard?
De live NOTHING prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NOTHING naar USD prijs?
De huidige prijs van NOTHING naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van all you had to do was?
De marktkapitalisatie van NOTHING is $ 9.09K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NOTHING?
De circulerende voorraad van NOTHING is 998.98M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NOTHING?
NOTHING bereikte een ATH-prijs van 0.0011783 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NOTHING?
NOTHING zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van NOTHING?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NOTHING is -- USD.
Zal NOTHING dit jaar hoger gaan?
NOTHING kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NOTHING prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
all you had to do was (NOTHING) Belangrijke updates uit de sector

11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

