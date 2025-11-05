All The Money (ATM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -5.73% Prijswijziging (7D) -5.73%

All The Money (ATM) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ATM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ATM hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ATM met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -5.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

All The Money (ATM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Circulerende voorraad 91.00B 91.00B 91.00B Totale voorraad 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van All The Money is $ 1.42M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ATM is 91.00B, met een totale voorraad van 99000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.54M.