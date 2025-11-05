All In (ALLIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 4.51 Laagste prijs $ 0.03478359 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) +0.46%

All In (ALLIN) real-time prijs is $0.03990551. De afgelopen 24 uur werd er ALLIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ALLIN hoogste prijs aller tijden is $ 4.51, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.03478359 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ALLIN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +0.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

All In (ALLIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 36.77K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 39.75K Circulerende voorraad 921.44K Totale voorraad 995,994.0

De huidige marktkapitalisatie van All In is $ 36.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ALLIN is 921.44K, met een totale voorraad van 995994.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 39.75K.