ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomie

ALINA AI (ALINAINTEL) Informatie ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses. Officiële website: https://alinaintel.ai/

ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: $ 14.63K Totale voorraad: $ 998.69M Circulerende voorraad: $ 998.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.63K Hoogste ooit: $ 0.00194795 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ALINA AI (ALINAINTEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALINAINTEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALINAINTEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALINAINTEL begrijpt, kun je de live prijs van ALINAINTEL token verkennen!

Prijsvoorspelling van ALINAINTEL

