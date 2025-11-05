BeursDEX+
De live AlgonFX prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ALG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ALG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ALG

ALG Prijsinformatie

Wat is ALG

ALG officiële website

ALG tokenomie

ALG Prijsvoorspelling

AlgonFX Prijs (ALG)

Niet genoteerd

1 ALG naar USD live prijs:

$0.00042344
$0.00042344$0.00042344
+20.90%1D
mexc
AlgonFX (ALG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:40:37 (UTC+8)

AlgonFX (ALG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107509
$ 0.00107509$ 0.00107509

$ 0
$ 0$ 0

+0.96%

+20.99%

-11.31%

-11.31%

AlgonFX (ALG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ALG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ALG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00107509, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ALG met +0.96% veranderd in het afgelopen uur, +20.99% in de afgelopen 24 uur en -11.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AlgonFX (ALG) Marktinformatie

$ 423.42K
$ 423.42K$ 423.42K

--
----

$ 423.42K
$ 423.42K$ 423.42K

999.94M
999.94M 999.94M

999,944,220.9411747
999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

De huidige marktkapitalisatie van AlgonFX is $ 423.42K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ALG is 999.94M, met een totale voorraad van 999944220.9411747. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 423.42K.

AlgonFX (ALG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AlgonFX naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AlgonFX naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AlgonFX naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AlgonFX naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+20.99%
30 dagen$ 0-44.03%
60 dagen$ 0+114.69%
90 dagen$ 0--

Wat is AlgonFX (ALG)?

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

AlgonFX (ALG) hulpbron

Officiële website

AlgonFX Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AlgonFX (ALG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AlgonFX (ALG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AlgonFX te bekijken.

Bekijk nu de AlgonFX prijsvoorspelling !

ALG naar lokale valuta's

AlgonFX (ALG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AlgonFX (ALG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ALG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AlgonFX (ALG)

Hoeveel is AlgonFX (ALG) vandaag waard?
De live ALG prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ALG naar USD prijs?
De huidige prijs van ALG naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AlgonFX?
De marktkapitalisatie van ALG is $ 423.42K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ALG?
De circulerende voorraad van ALG is 999.94M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ALG?
ALG bereikte een ATH-prijs van 0.00107509 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ALG?
ALG zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van ALG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ALG is -- USD.
Zal ALG dit jaar hoger gaan?
ALG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ALG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

