AlaunchAI (ALAI) Informatie Alaunch is the AI Agent tokenization platform on Avalanche, offering FairLaunch and Presale systems for AI builders. It enables AI-powered assets to be created, trained, and launched with automated liquidity and dynamic pricing via bonding curves. AI features unlock in phases, starting with AI-Powered Conversation Hub, Telegram Interactions, and X Interactions, evolving as AI Agents train and adapt. Officiële website: https://alaunch.ai/

AlaunchAI (ALAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AlaunchAI (ALAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.41K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.41K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

AlaunchAI (ALAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AlaunchAI (ALAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALAI begrijpt, kun je de live prijs van ALAI token verkennen!

