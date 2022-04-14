Alaska Gold Rush (CARAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Alaska Gold Rush (CARAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Alaska Gold Rush (CARAT) Informatie What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Officiële website: https://alaskagoldrush.io/ Whitepaper: https://alaskagoldrush.io/pdf/Alaska-Gold-Rush-Whitepaper.pdf?1680960188 Koop nu CARAT!

Alaska Gold Rush (CARAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alaska Gold Rush (CARAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 429.30K $ 429.30K $ 429.30K Totale voorraad: $ 910.36M $ 910.36M $ 910.36M Circulerende voorraad: $ 886.95M $ 886.95M $ 886.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 440.63K $ 440.63K $ 440.63K Hoogste ooit: $ 0.03147683 $ 0.03147683 $ 0.03147683 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00048403 $ 0.00048403 $ 0.00048403 Meer informatie over Alaska Gold Rush (CARAT) prijs

Alaska Gold Rush (CARAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Alaska Gold Rush (CARAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CARAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CARAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CARAT begrijpt, kun je de live prijs van CARAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van CARAT Wil je weten waar je CARAT naartoe gaat? Onze CARAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CARAT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!