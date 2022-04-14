Alan the Alien (ALAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Alan the Alien (ALAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Alan the Alien (ALAN) Informatie Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations. Officiële website: https://alanthealien.com/ Whitepaper: https://alanthealien.com/ Koop nu ALAN!

Alan the Alien (ALAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alan the Alien (ALAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.90K Totale voorraad: $ 43.35B Circulerende voorraad: $ 43.35B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.90K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Alan the Alien (ALAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Alan the Alien (ALAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALAN begrijpt, kun je de live prijs van ALAN token verkennen!

