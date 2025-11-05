AKIRA LABS (AKIRA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.19% Prijswijziging (1D) -11.01% Prijswijziging (7D) -52.74% Prijswijziging (7D) -52.74%

AKIRA LABS (AKIRA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er AKIRA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AKIRA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AKIRA met +0.19% veranderd in het afgelopen uur, -11.01% in de afgelopen 24 uur en -52.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AKIRA LABS (AKIRA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Circulerende voorraad 979.79M 979.79M 979.79M Totale voorraad 980,977,115.849794 980,977,115.849794 980,977,115.849794

De huidige marktkapitalisatie van AKIRA LABS is $ 8.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AKIRA is 979.79M, met een totale voorraad van 980977115.849794. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.10K.