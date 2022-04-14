Akio (AKIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Akio (AKIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Akio (AKIO) Informatie Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Officiële website: https://akio.one Whitepaper: https://akio.one/whitepaper

Akio (AKIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Akio (AKIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Totale voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 985.79M $ 985.79M $ 985.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Hoogste ooit: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 Laagste ooit: $ 0.00190219 $ 0.00190219 $ 0.00190219 Huidige prijs: $ 0.00196453 $ 0.00196453 $ 0.00196453 Meer informatie over Akio (AKIO) prijs

Akio (AKIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Akio (AKIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AKIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AKIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AKIO begrijpt, kun je de live prijs van AKIO token verkennen!

Prijsvoorspelling van AKIO Wil je weten waar je AKIO naartoe gaat? Onze AKIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AKIO token!

