Aki Network (AKI) Informatie Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Officiële website: https://akiprotocol.io/ Whitepaper: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/

Aki Network (AKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aki Network (AKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Hoogste ooit: $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 Laagste ooit: $ 0.00173722 $ 0.00173722 $ 0.00173722 Huidige prijs: $ 0.00175484 $ 0.00175484 $ 0.00175484 Meer informatie over Aki Network (AKI) prijs

Aki Network (AKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aki Network (AKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AKI begrijpt, kun je de live prijs van AKI token verkennen!

Prijsvoorspelling van AKI Wil je weten waar je AKI naartoe gaat? Onze AKI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AKI token!

