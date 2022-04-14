AKACHI (AKACHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AKACHI (AKACHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AKACHI (AKACHI) Informatie Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1 Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1 Officiële website: https://www.akachi.world/ Koop nu AKACHI!

AKACHI (AKACHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AKACHI (AKACHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.84K $ 8.84K $ 8.84K Totale voorraad: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Circulerende voorraad: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.84K $ 8.84K $ 8.84K Hoogste ooit: $ 0.00071657 $ 0.00071657 $ 0.00071657 Laagste ooit: $ 0.00000635 $ 0.00000635 $ 0.00000635 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over AKACHI (AKACHI) prijs

AKACHI (AKACHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AKACHI (AKACHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AKACHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AKACHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AKACHI begrijpt, kun je de live prijs van AKACHI token verkennen!

Prijsvoorspelling van AKACHI Wil je weten waar je AKACHI naartoe gaat? Onze AKACHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AKACHI token!

