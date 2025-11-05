BeursDEX+
De live aixrp prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime AIXRP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIXRP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AIXRP

AIXRP Prijsinformatie

Wat is AIXRP

AIXRP whitepaper

AIXRP officiële website

AIXRP tokenomie

AIXRP Prijsvoorspelling

aixrp logo

aixrp Prijs (AIXRP)

Niet genoteerd

1 AIXRP naar USD live prijs:

$0.00015998
-3.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
aixrp (AIXRP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:20:17 (UTC+8)

aixrp (AIXRP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0.00198245
$ 0
-0.00%

-3.01%

-33.16%

-33.16%

aixrp (AIXRP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er AIXRP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIXRP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00198245, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIXRP met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -3.01% in de afgelopen 24 uur en -33.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aixrp (AIXRP) Marktinformatie

$ 47.00K
--
$ 159.98K
293.80M
1,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van aixrp is $ 47.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIXRP is 293.80M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 159.98K.

aixrp (AIXRP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van aixrp naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van aixrp naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van aixrp naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van aixrp naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.01%
30 dagen$ 0-13.77%
60 dagen$ 0-66.04%
90 dagen$ 0--

Wat is aixrp (AIXRP)?

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.

AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.

The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

aixrp (AIXRP) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

aixrp Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal aixrp (AIXRP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je aixrp (AIXRP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor aixrp te bekijken.

Bekijk nu de aixrp prijsvoorspelling !

AIXRP naar lokale valuta's

aixrp (AIXRP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van aixrp (AIXRP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIXRP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over aixrp (AIXRP)

Hoeveel is aixrp (AIXRP) vandaag waard?
De live AIXRP prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIXRP naar USD prijs?
De huidige prijs van AIXRP naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van aixrp?
De marktkapitalisatie van AIXRP is $ 47.00K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIXRP?
De circulerende voorraad van AIXRP is 293.80M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIXRP?
AIXRP bereikte een ATH-prijs van 0.00198245 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIXRP?
AIXRP zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van AIXRP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIXRP is -- USD.
Zal AIXRP dit jaar hoger gaan?
AIXRP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIXRP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
aixrp (AIXRP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

