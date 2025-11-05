aixrp (AIXRP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00198245 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -3.01% Prijswijziging (7D) -33.16%

aixrp (AIXRP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er AIXRP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIXRP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00198245, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIXRP met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -3.01% in de afgelopen 24 uur en -33.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aixrp (AIXRP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 47.00K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 159.98K Circulerende voorraad 293.80M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van aixrp is $ 47.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIXRP is 293.80M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 159.98K.