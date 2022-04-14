AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AIVeronica by Virtuals (AIV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AIVeronica by Virtuals (AIV) Informatie AIVeronica is the World's First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn't just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/19018

AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AIVeronica by Virtuals (AIV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 757.50K $ 757.50K $ 757.50K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 757.50K $ 757.50K $ 757.50K Hoogste ooit: $ 0.00705355 $ 0.00705355 $ 0.00705355 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0007575 $ 0.0007575 $ 0.0007575 Meer informatie over AIVeronica by Virtuals (AIV) prijs

AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AIVeronica by Virtuals (AIV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIV begrijpt, kun je de live prijs van AIV token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIV Wil je weten waar je AIV naartoe gaat? Onze AIV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIV token!

