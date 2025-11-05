AiTradeusMaximus (AIM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00008053 $ 0.00008053 $ 0.00008053 24u laag $ 0.00008609 $ 0.00008609 $ 0.00008609 24u hoog 24u laag $ 0.00008053$ 0.00008053 $ 0.00008053 24u hoog $ 0.00008609$ 0.00008609 $ 0.00008609 Hoogste prijs ooit $ 0.00051427$ 0.00051427 $ 0.00051427 Laagste prijs $ 0.0000665$ 0.0000665 $ 0.0000665 Prijswijziging (1u) +0.53% Prijswijziging (1D) +4.82% Prijswijziging (7D) -11.46% Prijswijziging (7D) -11.46%

AiTradeusMaximus (AIM) real-time prijs is $0.00008441. De afgelopen 24 uur werd er AIM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00008053 en een hoogtepunt van $ 0.00008609, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00051427, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000665 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIM met +0.53% veranderd in het afgelopen uur, +4.82% in de afgelopen 24 uur en -11.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AiTradeusMaximus (AIM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 59.08K$ 59.08K $ 59.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 84.41K$ 84.41K $ 84.41K Circulerende voorraad 700.00M 700.00M 700.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AiTradeusMaximus is $ 59.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIM is 700.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 84.41K.