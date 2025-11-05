Aircoin (AIRCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +5.94% Prijswijziging (1D) -13.19% Prijswijziging (7D) -52.93% Prijswijziging (7D) -52.93%

Aircoin (AIRCOIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er AIRCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIRCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00257008, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIRCOIN met +5.94% veranderd in het afgelopen uur, -13.19% in de afgelopen 24 uur en -52.93% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aircoin (AIRCOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 665.15K$ 665.15K $ 665.15K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 665.15K$ 665.15K $ 665.15K Circulerende voorraad 998.50M 998.50M 998.50M Totale voorraad 998,499,935.55721 998,499,935.55721 998,499,935.55721

De huidige marktkapitalisatie van Aircoin is $ 665.15K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIRCOIN is 998.50M, met een totale voorraad van 998499935.55721. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 665.15K.