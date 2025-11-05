aiPump (AIPUMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.04072074$ 0.04072074 $ 0.04072074 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.33% Prijswijziging (1D) -10.52% Prijswijziging (7D) +8.67% Prijswijziging (7D) +8.67%

aiPump (AIPUMP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er AIPUMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIPUMP hoogste prijs aller tijden is $ 0.04072074, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIPUMP met +0.33% veranderd in het afgelopen uur, -10.52% in de afgelopen 24 uur en +8.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aiPump (AIPUMP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 124.79K$ 124.79K $ 124.79K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 298.07K$ 298.07K $ 298.07K Circulerende voorraad 418.67M 418.67M 418.67M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van aiPump is $ 124.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIPUMP is 418.67M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 298.07K.