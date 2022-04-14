Aipets (AIPETS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aipets (AIPETS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aipets (AIPETS) Informatie AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won't increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees. Officiële website: https://www.aipetssolana.com/ Koop nu AIPETS!

Aipets (AIPETS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aipets (AIPETS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.26K $ 18.26K $ 18.26K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.26K $ 18.26K $ 18.26K Hoogste ooit: $ 0.00317627 $ 0.00317627 $ 0.00317627 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Aipets (AIPETS) prijs

Aipets (AIPETS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aipets (AIPETS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIPETS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIPETS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIPETS begrijpt, kun je de live prijs van AIPETS token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIPETS Wil je weten waar je AIPETS naartoe gaat? Onze AIPETS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIPETS token!

