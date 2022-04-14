Aiki (AIKI) Tokenomie
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal AIKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel AIKI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.