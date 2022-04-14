Aiki (AIKI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aiki (AIKI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aiki (AIKI) Informatie Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple "guess-the-character" game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round's pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem's evolution. Officiële website: https://aikigame.io/ Whitepaper: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary

Aiki (AIKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aiki (AIKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 550.46K $ 550.46K $ 550.46K Totale voorraad: $ 99.85M $ 99.85M $ 99.85M Circulerende voorraad: $ 99.85M $ 99.85M $ 99.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 550.31K $ 550.31K $ 550.31K Hoogste ooit: $ 0.01706637 $ 0.01706637 $ 0.01706637 Laagste ooit: $ 0.00441864 $ 0.00441864 $ 0.00441864 Huidige prijs: $ 0.00551126 $ 0.00551126 $ 0.00551126 Meer informatie over Aiki (AIKI) prijs

Aiki (AIKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aiki (AIKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIKI begrijpt, kun je de live prijs van AIKI token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIKI Wil je weten waar je AIKI naartoe gaat? Onze AIKI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

