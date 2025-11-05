AIGOV (OLIVIA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.87% Prijswijziging (1D) -5.96% Prijswijziging (7D) -41.71% Prijswijziging (7D) -41.71%

AIGOV (OLIVIA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er OLIVIA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OLIVIA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01787206, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OLIVIA met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, -5.96% in de afgelopen 24 uur en -41.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AIGOV (OLIVIA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 36.24K$ 36.24K $ 36.24K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 36.24K$ 36.24K $ 36.24K Circulerende voorraad 929.11M 929.11M 929.11M Totale voorraad 929,107,621.0800707 929,107,621.0800707 929,107,621.0800707

De huidige marktkapitalisatie van AIGOV is $ 36.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OLIVIA is 929.11M, met een totale voorraad van 929107621.0800707. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.24K.