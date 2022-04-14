Aidi Finance (AIDI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aidi Finance (AIDI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aidi Finance (AIDI) Informatie Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens. Officiële website: https://www.aidiverse.com/

Aidi Finance (AIDI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aidi Finance (AIDI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.95K $ 64.95K $ 64.95K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 795.01M $ 795.01M $ 795.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.69K $ 81.69K $ 81.69K Hoogste ooit: $ 0.00196851 $ 0.00196851 $ 0.00196851 Laagste ooit: $ 0.00001964 $ 0.00001964 $ 0.00001964 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Aidi Finance (AIDI) prijs

Aidi Finance (AIDI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aidi Finance (AIDI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIDI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIDI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIDI begrijpt, kun je de live prijs van AIDI token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIDI Wil je weten waar je AIDI naartoe gaat? Onze AIDI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIDI token!

