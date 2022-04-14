AicroStrategy (AISTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AicroStrategy (AISTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AicroStrategy (AISTR) Informatie We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan. We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan. Officiële website: https://aicrostrategy.com Koop nu AISTR!

AicroStrategy (AISTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AicroStrategy (AISTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 238.01K $ 238.01K $ 238.01K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 238.01K $ 238.01K $ 238.01K Hoogste ooit: $ 0.583765 $ 0.583765 $ 0.583765 Laagste ooit: $ 0.174499 $ 0.174499 $ 0.174499 Huidige prijs: $ 0.23801 $ 0.23801 $ 0.23801 Meer informatie over AicroStrategy (AISTR) prijs

AicroStrategy (AISTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AicroStrategy (AISTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AISTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AISTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AISTR begrijpt, kun je de live prijs van AISTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van AISTR Wil je weten waar je AISTR naartoe gaat? Onze AISTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AISTR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!