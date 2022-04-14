AICM Marketplace (AICM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AICM Marketplace (AICM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AICM Marketplace (AICM) Informatie AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.

AICM Marketplace (AICM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AICM Marketplace (AICM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 323.95K $ 323.95K $ 323.95K Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 323.95K $ 323.95K $ 323.95K Hoogste ooit: $ 0.04414665 $ 0.04414665 $ 0.04414665 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00162172 $ 0.00162172 $ 0.00162172 Meer informatie over AICM Marketplace (AICM) prijs

AICM Marketplace (AICM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AICM Marketplace (AICM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AICM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AICM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AICM begrijpt, kun je de live prijs van AICM token verkennen!

