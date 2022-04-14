AICAT (AICAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AICAT (AICAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AICAT (AICAT) Informatie AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset. AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset. Officiële website: https://aidancingcat.xyz/ Koop nu AICAT!

AICAT (AICAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AICAT (AICAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.97K $ 18.97K $ 18.97K Totale voorraad: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M Circulerende voorraad: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.97K $ 18.97K $ 18.97K Hoogste ooit: $ 0.00110116 $ 0.00110116 $ 0.00110116 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over AICAT (AICAT) prijs

AICAT (AICAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AICAT (AICAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AICAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AICAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AICAT begrijpt, kun je de live prijs van AICAT token verkennen!

