aibrk (AIBRK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00026176 $ 0.00026176 $ 0.00026176 24u laag $ 0.00031328 $ 0.00031328 $ 0.00031328 24u hoog 24u laag $ 0.00026176$ 0.00026176 $ 0.00026176 24u hoog $ 0.00031328$ 0.00031328 $ 0.00031328 Hoogste prijs ooit $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 Laagste prijs $ 0.00021443$ 0.00021443 $ 0.00021443 Prijswijziging (1u) -1.12% Prijswijziging (1D) +6.29% Prijswijziging (7D) -55.76% Prijswijziging (7D) -55.76%

aibrk (AIBRK) real-time prijs is $0.0003033. De afgelopen 24 uur werd er AIBRK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00026176 en een hoogtepunt van $ 0.00031328, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIBRK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00420528, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00021443 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIBRK met -1.12% veranderd in het afgelopen uur, +6.29% in de afgelopen 24 uur en -55.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aibrk (AIBRK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 301.76K$ 301.76K $ 301.76K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 301.76K$ 301.76K $ 301.76K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van aibrk is $ 301.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIBRK is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 301.76K.