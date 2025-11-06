BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live aiAPIS prijs vandaag is 0.00010312 USD. Volg realtime APIS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de APIS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live aiAPIS prijs vandaag is 0.00010312 USD. Volg realtime APIS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de APIS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over APIS

APIS Prijsinformatie

Wat is APIS

APIS officiële website

APIS tokenomie

APIS Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

aiAPIS logo

aiAPIS Prijs (APIS)

Niet genoteerd

1 APIS naar USD live prijs:

$0.00010312
$0.00010312$0.00010312
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
aiAPIS (APIS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:07:26 (UTC+8)

aiAPIS (APIS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01165608
$ 0.01165608$ 0.01165608

$ 0.00010262
$ 0.00010262$ 0.00010262

--

--

0.00%

0.00%

aiAPIS (APIS) real-time prijs is $0.00010312. De afgelopen 24 uur werd er APIS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De APIS hoogste prijs aller tijden is $ 0.01165608, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010262 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is APIS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

aiAPIS (APIS) Marktinformatie

$ 9.43K
$ 9.43K$ 9.43K

--
----

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

91.43M
91.43M 91.43M

98,623,382.30848566
98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

De huidige marktkapitalisatie van aiAPIS is $ 9.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van APIS is 91.43M, met een totale voorraad van 98623382.30848566. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.17K.

aiAPIS (APIS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van aiAPIS naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van aiAPIS naar USD $ -0.0000155903.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van aiAPIS naar USD $ -0.0000191544.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van aiAPIS naar USD $ -0.0007899574488295583.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000155903-15.11%
60 dagen$ -0.0000191544-18.57%
90 dagen$ -0.0007899574488295583-88.45%

Wat is aiAPIS (APIS)?

aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

aiAPIS (APIS) hulpbron

Officiële website

aiAPIS Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal aiAPIS (APIS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je aiAPIS (APIS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor aiAPIS te bekijken.

Bekijk nu de aiAPIS prijsvoorspelling !

APIS naar lokale valuta's

aiAPIS (APIS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van aiAPIS (APIS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van APIS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over aiAPIS (APIS)

Hoeveel is aiAPIS (APIS) vandaag waard?
De live APIS prijs in USD is 0.00010312 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige APIS naar USD prijs?
De huidige prijs van APIS naar USD is $ 0.00010312. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van aiAPIS?
De marktkapitalisatie van APIS is $ 9.43K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van APIS?
De circulerende voorraad van APIS is 91.43M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van APIS?
APIS bereikte een ATH-prijs van 0.01165608 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van APIS?
APIS zag een ATL-prijs van 0.00010262 USD.
Wat is het handelsvolume van APIS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van APIS is -- USD.
Zal APIS dit jaar hoger gaan?
APIS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de APIS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:07:26 (UTC+8)

aiAPIS (APIS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,230.00
$104,230.00$104,230.00

+0.48%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,453.42
$3,453.42$3,453.42

+1.61%

Solana logo

Solana

SOL

$162.69
$162.69$162.69

+1.35%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9315
$0.9315$0.9315

-15.57%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,230.00
$104,230.00$104,230.00

+0.48%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,453.42
$3,453.42$3,453.42

+1.61%

Solana logo

Solana

SOL

$162.69
$162.69$162.69

+1.35%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2983
$2.2983$2.2983

+0.96%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16764
$0.16764$0.16764

+0.19%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03778
$0.03778$0.03778

+51.12%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00753
$0.00753$0.00753

+0.40%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00750
$0.00750$0.00750

+15.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2330
$0.2330$0.2330

+366.00%

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000550
$0.0000000550$0.0000000550

+264.23%

DramaBits logo

DramaBits

DRAMA

$0.000004785
$0.000004785$0.000004785

+153.44%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01766
$0.01766$0.01766

+41.28%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.3145
$0.3145$0.3145

+35.32%