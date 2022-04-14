ai99x (AI99X) Tokenomie
ai99x (AI99X) Informatie
Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it.
In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems.
ai99x (AI99X) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ai99x (AI99X), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
ai99x (AI99X) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van ai99x (AI99X) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal AI99X tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel AI99X tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Prijsvoorspelling van AI99X
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.