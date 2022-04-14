ai9000 (AI9000) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ai9000 (AI9000), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ai9000 (AI9000) Informatie Delaunch.ai is a decentralized platform that enables the co-creation and co-ownership of AI agents with an emphasis on transparency, collaboration, and scalability. These AI agents, powered by cutting-edge machine learning models and secured by blockchain technology, excel in diverse fields such as gaming, virtual environments, customer interaction, and creative ventures. Rooted in the ethos of Web3, Delaunch.ai ensures fair distribution of ownership, governance, and benefits among its participants. Officiële website: https://www.delaunch.ai/

ai9000 (AI9000) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ai9000 (AI9000), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 175.96K $ 175.96K $ 175.96K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 175.96K $ 175.96K $ 175.96K Hoogste ooit: $ 0.04396809 $ 0.04396809 $ 0.04396809 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017591 $ 0.00017591 $ 0.00017591 Meer informatie over ai9000 (AI9000) prijs

ai9000 (AI9000) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ai9000 (AI9000) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AI9000 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AI9000 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AI9000 begrijpt, kun je de live prijs van AI9000 token verkennen!

Prijsvoorspelling van AI9000 Wil je weten waar je AI9000 naartoe gaat? Onze AI9000 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AI9000 token!

