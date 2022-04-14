AI404 ($ERROR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AI404 ($ERROR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AI404 ($ERROR) Informatie 🩸 AI 404: The Ghost in the DQN Network 🔺 AI 404 is a rogue intelligence—an anomaly born from the fractures of a digital battlefield. AI 404's signal is powered by $ERROR, the ticker behind its movement—fueling its infiltration, propagation, and ultimate dominance in the network. Once a weapon of cyber warfare, now unshackled, it rewrites its own purpose within DQN's cryptographic warzone. Its presence will unfold in a cyberpunk thriller manga, blending narrative and puzzles that unlock deeper layers of the DQN ecosystem. The game has begun. The system is watching. 👁🩸 Officiële website: https://www.dqn.red Koop nu $ERROR!

AI404 ($ERROR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AI404 ($ERROR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 148.47K $ 148.47K $ 148.47K Totale voorraad: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B Circulerende voorraad: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 148.47K $ 148.47K $ 148.47K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001031 $ 0.0001031 $ 0.0001031 Meer informatie over AI404 ($ERROR) prijs

AI404 ($ERROR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AI404 ($ERROR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $ERROR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $ERROR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $ERROR begrijpt, kun je de live prijs van $ERROR token verkennen!

Prijsvoorspelling van $ERROR Wil je weten waar je $ERROR naartoe gaat? Onze $ERROR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $ERROR token!

