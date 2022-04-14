AI Slop (AISLOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AI Slop (AISLOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AI Slop (AISLOP) Informatie AISlop is a memecoin project centered around building a viral media platform, akin to a modern-day Worldstar, but powered entirely by AI-generated content. The project's mission is to flood the internet with short-form, absurd, and hilarious videos that captivate audiences and spread rapidly across social platforms. Unlike traditional meme pages, AISlop leverages artificial intelligence to both create and curate all its videos—setting it apart with a unique, chaotic flavor of entertainment. At its core, AISlop is not just a coin; it's a movement to redefine humor and virality in the AI age. Officiële website: https://aislop.app/

AI Slop (AISLOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AI Slop (AISLOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 139.84K $ 139.84K $ 139.84K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 139.84K $ 139.84K $ 139.84K Hoogste ooit: $ 0.00304386 $ 0.00304386 $ 0.00304386 Laagste ooit: $ 0.00008645 $ 0.00008645 $ 0.00008645 Huidige prijs: $ 0.00013938 $ 0.00013938 $ 0.00013938 Meer informatie over AI Slop (AISLOP) prijs

AI Slop (AISLOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AI Slop (AISLOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AISLOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AISLOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AISLOP begrijpt, kun je de live prijs van AISLOP token verkennen!

Prijsvoorspelling van AISLOP Wil je weten waar je AISLOP naartoe gaat? Onze AISLOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AISLOP token!

