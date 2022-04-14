AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Informatie AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here's what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: 1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You're the one creating the FOMO. 2. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you'll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project's social momentum. Whether you're deciding to ape in or pass, this tool ensures you're making data-driven moves. 3. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won't just ride the wave—you'll lead it. 4. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/12722 Whitepaper: https://ai-rocket.gitbook.io/docs

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Totale voorraad: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Circulerende voorraad: $ 827.53M $ 827.53M $ 827.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Hoogste ooit: $ 0.02364412 $ 0.02364412 $ 0.02364412 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00125638 $ 0.00125638 $ 0.00125638 Meer informatie over AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) prijs

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROCKET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROCKET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROCKET begrijpt, kun je de live prijs van ROCKET token verkennen!

Prijsvoorspelling van ROCKET Wil je weten waar je ROCKET naartoe gaat? Onze ROCKET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROCKET token!

