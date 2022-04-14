AI Market Compass (AIM) Tokenomie
AI Market Compass (AIM) Informatie
Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends.
At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17.
The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies
In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities.
Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection
Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.
AI Market Compass (AIM) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AI Market Compass (AIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
AI Market Compass (AIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van AI Market Compass (AIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal AIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel AIM tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Prijsvoorspelling van AIM
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.