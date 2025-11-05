AI Analysis Token (AIAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.362908 $ 0.362908 $ 0.362908 24u laag $ 0.370718 $ 0.370718 $ 0.370718 24u hoog 24u laag $ 0.362908$ 0.362908 $ 0.362908 24u hoog $ 0.370718$ 0.370718 $ 0.370718 Hoogste prijs ooit $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Laagste prijs $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Prijswijziging (1u) -0.16% Prijswijziging (1D) +0.89% Prijswijziging (7D) -0.56% Prijswijziging (7D) -0.56%

AI Analysis Token (AIAT) real-time prijs is $0.367761. De afgelopen 24 uur werd er AIAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.362908 en een hoogtepunt van $ 0.370718, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.918633, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.21345 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIAT met -0.16% veranderd in het afgelopen uur, +0.89% in de afgelopen 24 uur en -0.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 40.53M$ 40.53M $ 40.53M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 183.66M$ 183.66M $ 183.66M Circulerende voorraad 110.35M 110.35M 110.35M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AI Analysis Token is $ 40.53M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIAT is 110.35M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 183.66M.