De live AI Analysis Token prijs vandaag is 0.367761 USD. Volg realtime AIAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

AI Analysis Token Prijs (AIAT)

1 AIAT naar USD live prijs:

$0.367761
$0.367761
+0.80%1D
USD
AI Analysis Token (AIAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:40:03 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.362908
$ 0.362908
24u laag
$ 0.370718
$ 0.370718
24u hoog

$ 0.362908
$ 0.362908

$ 0.370718
$ 0.370718

$ 0.918633
$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345

-0.16%

+0.89%

-0.56%

-0.56%

AI Analysis Token (AIAT) real-time prijs is $0.367761. De afgelopen 24 uur werd er AIAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.362908 en een hoogtepunt van $ 0.370718, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.918633, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.21345 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIAT met -0.16% veranderd in het afgelopen uur, +0.89% in de afgelopen 24 uur en -0.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) Marktinformatie

$ 40.53M
$ 40.53M

--
--

$ 183.66M
$ 183.66M

110.35M
110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AI Analysis Token is $ 40.53M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIAT is 110.35M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 183.66M.

AI Analysis Token (AIAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AI Analysis Token naar USD $ +0.00326161.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AI Analysis Token naar USD $ +0.0524450354.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AI Analysis Token naar USD $ +0.0019124675.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AI Analysis Token naar USD $ +0.0678098077700625.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00326161+0.89%
30 dagen$ +0.0524450354+14.26%
60 dagen$ +0.0019124675+0.52%
90 dagen$ +0.0678098077700625+22.61%

Wat is AI Analysis Token (AIAT)?

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

AI Analysis Token (AIAT) hulpbron

Officiële website

AI Analysis Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AI Analysis Token (AIAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AI Analysis Token (AIAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AI Analysis Token te bekijken.

Bekijk nu de AI Analysis Token prijsvoorspelling !

AIAT naar lokale valuta's

AI Analysis Token (AIAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AI Analysis Token (AIAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AI Analysis Token (AIAT)

Hoeveel is AI Analysis Token (AIAT) vandaag waard?
De live AIAT prijs in USD is 0.367761 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIAT naar USD prijs?
De huidige prijs van AIAT naar USD is $ 0.367761. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AI Analysis Token?
De marktkapitalisatie van AIAT is $ 40.53M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIAT?
De circulerende voorraad van AIAT is 110.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIAT?
AIAT bereikte een ATH-prijs van 0.918633 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIAT?
AIAT zag een ATL-prijs van 0.21345 USD.
Wat is het handelsvolume van AIAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIAT is -- USD.
Zal AIAT dit jaar hoger gaan?
AIAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:40:03 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,455.16

$3,339.51

$157.93

$1.0000

$1.1707

$102,455.16

$3,339.51

$157.93

$2.2412

$0.16407

