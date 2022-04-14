AhaToken (AHT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AhaToken (AHT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AhaToken (AHT) Informatie Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise

Officiële website: https://www.a-ha.io/

AhaToken (AHT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AhaToken (AHT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.75M Totale voorraad: $ 7.73B Circulerende voorraad: $ 6.99B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.28M Hoogste ooit: $ 0.03894145 Laagste ooit: $ 0.00258023 Huidige prijs: $ 0.00339985

AhaToken (AHT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AhaToken (AHT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AHT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AHT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AHT begrijpt, kun je de live prijs van AHT token verkennen!

Prijsvoorspelling van AHT Wil je weten waar je AHT naartoe gaat? Onze AHT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

