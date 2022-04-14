AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Informatie AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund. Officiële website: https://agixbt.com/

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 102.23K $ 102.23K $ 102.23K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 102.23K $ 102.23K $ 102.23K Hoogste ooit: $ 0.02900002 $ 0.02900002 $ 0.02900002 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010223 $ 0.00010223 $ 0.00010223 Meer informatie over AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) prijs

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGIXBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGIXBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGIXBT begrijpt, kun je de live prijs van AGIXBT token verkennen!

