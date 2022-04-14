AgentXBT (AGXBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AgentXBT (AGXBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AgentXBT (AGXBT) Informatie AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions. Officiële website: https://agentxbt.io

AgentXBT (AGXBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AgentXBT (AGXBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.97K $ 10.97K $ 10.97K Totale voorraad: $ 989.86M $ 989.86M $ 989.86M Circulerende voorraad: $ 989.86M $ 989.86M $ 989.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.97K $ 10.97K $ 10.97K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over AgentXBT (AGXBT) prijs

AgentXBT (AGXBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AgentXBT (AGXBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGXBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGXBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGXBT begrijpt, kun je de live prijs van AGXBT token verkennen!

Prijsvoorspelling van AGXBT Wil je weten waar je AGXBT naartoe gaat? Onze AGXBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

