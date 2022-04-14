Agents AI (AGENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agents AI (AGENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agents AI (AGENT) Informatie AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what's possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization. Officiële website: https://agentsai.org/ Whitepaper: https://docs.agentsai.org/

Agents AI (AGENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agents AI (AGENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 399.27K Totale voorraad: $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 999.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 399.27K Hoogste ooit: $ 0.01554727 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00040112 Meer informatie over Agents AI (AGENT) prijs

Agents AI (AGENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agents AI (AGENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGENT begrijpt, kun je de live prijs van AGENT token verkennen!

