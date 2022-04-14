AgentMe (AGME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AgentMe (AGME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AgentMe (AGME) Informatie AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0 Officiële website: https://www.agentme.xyz/ Koop nu AGME!

AgentMe (AGME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AgentMe (AGME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.32K $ 19.32K $ 19.32K Totale voorraad: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Circulerende voorraad: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.32K $ 19.32K $ 19.32K Hoogste ooit: $ 0.00446036 $ 0.00446036 $ 0.00446036 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over AgentMe (AGME) prijs

AgentMe (AGME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AgentMe (AGME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGME begrijpt, kun je de live prijs van AGME token verkennen!

Prijsvoorspelling van AGME Wil je weten waar je AGME naartoe gaat? Onze AGME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AGME token!

