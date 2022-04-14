Agentlauncher (CVAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agentlauncher (CVAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agentlauncher (CVAI) Informatie Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth. Officiële website: https://www.agentlauncher.io/ Whitepaper: https://docs.agentlauncher.io/ Koop nu CVAI!

Agentlauncher (CVAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agentlauncher (CVAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 108.56K $ 108.56K $ 108.56K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 149.69M $ 149.69M $ 149.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 725.19K $ 725.19K $ 725.19K Hoogste ooit: $ 0.00637986 $ 0.00637986 $ 0.00637986 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00072318 $ 0.00072318 $ 0.00072318 Meer informatie over Agentlauncher (CVAI) prijs

Agentlauncher (CVAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agentlauncher (CVAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CVAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CVAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CVAI begrijpt, kun je de live prijs van CVAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van CVAI Wil je weten waar je CVAI naartoe gaat? Onze CVAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CVAI token!

