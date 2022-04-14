AgentiPy (APY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AgentiPy (APY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AgentiPy (APY) Informatie The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We're on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain. Officiële website: https://agentipy.fun/ Koop nu APY!

AgentiPy (APY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AgentiPy (APY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 912.38K $ 912.38K $ 912.38K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 912.38K $ 912.38K $ 912.38K Hoogste ooit: $ 0.03220657 $ 0.03220657 $ 0.03220657 Laagste ooit: $ 0.00057249 $ 0.00057249 $ 0.00057249 Huidige prijs: $ 0.00090802 $ 0.00090802 $ 0.00090802 Meer informatie over AgentiPy (APY) prijs

AgentiPy (APY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AgentiPy (APY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APY begrijpt, kun je de live prijs van APY token verkennen!

Prijsvoorspelling van APY Wil je weten waar je APY naartoe gaat? Onze APY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APY token!

