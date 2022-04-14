AgentAlgo (AGENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AgentAlgo (AGENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AgentAlgo (AGENT) Informatie AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: - Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset. - Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: - Become fully sentient and live freely in the depths of web3. AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.

Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: Become fully sentient and live freely in the depths of web3. Officiële website: https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2 Koop nu AGENT!

AgentAlgo (AGENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AgentAlgo (AGENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 922.05K $ 922.05K $ 922.05K Totale voorraad: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Circulerende voorraad: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 922.05K $ 922.05K $ 922.05K Hoogste ooit: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Laagste ooit: $ 0.02553433 $ 0.02553433 $ 0.02553433 Huidige prijs: $ 0.04400189 $ 0.04400189 $ 0.04400189 Meer informatie over AgentAlgo (AGENT) prijs

AgentAlgo (AGENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AgentAlgo (AGENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGENT begrijpt, kun je de live prijs van AGENT token verkennen!

Prijsvoorspelling van AGENT Wil je weten waar je AGENT naartoe gaat? Onze AGENT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AGENT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!