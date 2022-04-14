Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Informatie Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups. Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/7500 Koop nu ZEEK!

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 42.19K $ 42.19K $ 42.19K Totale voorraad: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Circulerende voorraad: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.19K $ 42.19K $ 42.19K Hoogste ooit: $ 0.00130245 $ 0.00130245 $ 0.00130245 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) prijs

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZEEK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZEEK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZEEK begrijpt, kun je de live prijs van ZEEK token verkennen!

