Agent YP by Virtuals (AIYP) Informatie AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/14722

Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agent YP by Virtuals (AIYP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 733.72K $ 733.72K $ 733.72K Totale voorraad: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Circulerende voorraad: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 733.72K $ 733.72K $ 733.72K Hoogste ooit: $ 0.02600732 $ 0.02600732 $ 0.02600732 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00073399 $ 0.00073399 $ 0.00073399 Meer informatie over Agent YP by Virtuals (AIYP) prijs

Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agent YP by Virtuals (AIYP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIYP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIYP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIYP begrijpt, kun je de live prijs van AIYP token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIYP Wil je weten waar je AIYP naartoe gaat? Onze AIYP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIYP token!

